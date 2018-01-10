Деталі Опубліковано: Четвер, 18 січня 2018, 14:15

Нагадуємо, що з 1 січня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 479 (далі – постанова № 479), якою внесено зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки № 1 і № 2), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461.

Внесені зміни стосуються, зокрема працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.

Позицією: «Працівники ремонтних служб, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва» доповнено розділи: І «Гірничі роботи», ІІ «Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин», ІІІ «Чорна металургія», ІV «Виробництво коксопродуктів», VІІ «Виробництво кольорових металів», VІІІ «Хімічне виробництво», Х «Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю» Списку № 1 та розділи: І «Гірничі роботи», ІІ «Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин», ІІІ «Чорна металургія», ІV «Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка», V «Виробництво вогнетривів», VІ «Виробництво метизів», VІІ «Виробництво генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва», VІІІ «Виробництво кольорових металів», Х «Хімічне виробництво» та підрозділ 1 «Ливарне виробництво» розділу ХІV «Оброблення металу».

Оскільки позиція передбачає працівників без зазначення конкретного найменування професії (посади), то її застосування поширюється на всіх працівників незалежно від найменування їх професії (посади), у т. ч. на керівників, фахівців, майстрів.

При визначенні права особи на пенсію за віком на пільгових умовах слід керуватися п. 3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, який затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, згідно з яким до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92.

Отже, до стажу роботи працівників, професії та посади яких включено до Списків № 1 і № 2 згідно з постановою № 479, і які продовжують працювати за цими професіями (посадами) після набрання чинності постановою (01.01.2018), зараховується весь період їх роботи за відповідними професіями (посадами) за умови підтвердження права на пільгову пенсію за результатами атестації їх робочих місць.

При цьому, якщо таким працівникам за результатами атестації робочих місць, 5-річний термін якої не минув, підтверджено право на пільгову пенсію і умови праці за цей час докорінно не змінювались, проводити позачергову атестацію відповідних робочих місць за умовами праці не потрібно.

Начальник відділу експертизи

умов праці

Головного управління

Держпраці у Запорізькій області

Олена Діліо