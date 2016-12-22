Запорізька обласна служба зайнятості: 26 років на ринку соціальних послуг

Деталі грудня 22, 2016

Державна служба зайнятості відзначає своє 26-річчя. За ці роки Служба пройшла важливі етапи становлення та розвитку на ринку праці, модернізації та реформування. «Служба зайнятості виконує на ринку праці важливу функцію - допомагає знайти роботу тим, хто її втратив, а роботодавцям – гідного працівника. Ми постійно змінюємось, розширюємо перелік соціальних послуг, запроваджуємо нові методи та форми співпраці. Ми завжди готові допомогти» – говорить директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік

За роки існування Запорізької обласної служби зайнятості отримали послуги майже 2,1 млн. осіб, з них: працевлаштовано - 730 тис. громадян в т.ч.:

•з наданням дотації роботодавцю - 16,6 тис. громадян

•шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям - 2,3 тис.осіб;

•шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності - 16,0 тис. громадян;

•пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації - 164 тис. громадян; Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,6 тис. громадян віком від 45 років

•взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру - 244,2 тис. громадян.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно - інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ, за номером (061)233-11-47.