Thursday, December 22, 2016
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Запорізька обласна служба зайнятості: 26 років на ринку соціальних послуг

Деталі
грудня 22, 2016

Державна служба зайнятості відзначає своє 26-річчя. За ці роки Служба пройшла важливі етапи становлення та розвитку на ринку праці, модернізації та реформування. «Служба зайнятості виконує на ринку праці важливу функцію - допомагає знайти роботу тим, хто її втратив, а роботодавцям – гідного працівника. Ми постійно змінюємось, розширюємо перелік соціальних послуг, запроваджуємо нові методи та форми співпраці. Ми завжди готові допомогти» – говорить директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік
За роки існування Запорізької обласної служби зайнятості отримали послуги майже 2,1 млн. осіб, з них: працевлаштовано - 730 тис. громадян в т.ч.:
•з наданням дотації роботодавцю - 16,6 тис. громадян
•шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям - 2,3 тис.осіб;
•шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності - 16,0 тис. громадян;
•пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації - 164 тис. громадян; Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,6 тис. громадян віком від 45 років
•взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру - 244,2 тис. громадян.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно - інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ, за номером (061)233-11-47.

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