Wednesday, December 28, 2016
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Піротехніки знешкодили 37 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

Деталі
грудня 28, 2016

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, поблизу с. Заповітне К-Дніпровського району, місцеві мешканці виявили підозрілий предмет схожий на вибухонебезпечний.
Прибувши на місце події, піротехніки АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області вилучили 9 мінометних мін калібру 82 мм, 14 артилерійських снаряди калібру 45 мм, 10 набої калібру 7,62 мм, та 4 інших вибухонебезпечних предметів. Після чого знешкодили у спеціально відведеному місці з дотриманням правил техніки безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

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