При гасінні пожежі в банному комплексі врятовано життя 27 людей

Деталі січня 05, 2017

1 січня о 17:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Рекордній Вознесенівського району м. Запоріжжя, сталася пожежа.

Враховуючи, що це двоповерховий банний комплекс, а отже об’єкт з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику виїхало 6 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на першому поверсі у підсобному приміщенні горять господарчі речі, а приміщення 1-го та 2-го поверхів сильно задимленні, що загрожує життю та здоров’ю людей.

Як встановили в ході попереднього розслідування, на момент загоряння в приміщенні бані знаходилося 27 відвідувачів та 2 людей обслуговуючого персоналу. Адміністратор почула запах диму, зателефонувала рятувальникам та оповістила людей про пожежу. Бійці ДСНС, які прибули на місце події, спільно з адміністрацією евакуювали з приміщень першого поверху 16 відвідувачів. Через сильну задимленість приміщень, на другому поверсі заблокованими від виходів залишилося 11 людей, які вибили вікно та почали кликати на допомогу. Деякі з них вийшли на парапет будинку. В цей час вогнеборці встановили висувну драбину та організували порятунок потерпілих з небезпечної зони пожежі.

Через сильну задимленість у споруді бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі та встановили переносний димосос. Вогнеборці оперативно проводили роботи в двох напрямках: по-перше організували порятунок із задимленої зони на свіже повітря людей, яким загрожувала небезпека. В другому напрямку - одночасно гасили пожежу.

Рятувальники приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на інші приміщення комплексу.

Вже о 18:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 18:20 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.