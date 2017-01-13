Friday, January 13, 2017
    .
    • .

Календар - у подарунок!

Деталі
січня 13, 2017

Чудовий дизайнерський перекидний настінний календар «Битви за Україну» сьогодні отримав кожний читач нашої газети, який оформив передплату на весь поточний рік. Якщо комусь з вас, шановні друзі, його не доправили, повідомте про це редакцію.
На щастя, маємо ще кілька вільних примірників і готові презентувати їх ти читачам, які передплатять «Запорізьку правду» на рік з лютого, або вже передплатили на найближчі півроку і потім передбачають продовжити наш нерозривний зв'язок. Для того, щоб отримати наш календар, зв’яжіться з редакцією письмово або за телефонами 787-54-09.
Поспішайте, бо тираж календарів вельми обмежений. І подарунок отримають ті, хто першими повідомить нас про своє бажання отримати такий подарунок.
Нагадуємо, передплата на газету «Запорізька правда» триває у всіх поштових відділеннях.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large48

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 