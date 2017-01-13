Деталі січня 13, 2017

Чудовий дизайнерський перекидний настінний календар «Битви за Україну» сьогодні отримав кожний читач нашої газети, який оформив передплату на весь поточний рік. Якщо комусь з вас, шановні друзі, його не доправили, повідомте про це редакцію.

На щастя, маємо ще кілька вільних примірників і готові презентувати їх ти читачам, які передплатять «Запорізьку правду» на рік з лютого, або вже передплатили на найближчі півроку і потім передбачають продовжити наш нерозривний зв'язок. Для того, щоб отримати наш календар, зв’яжіться з редакцією письмово або за телефонами 787-54-09.

Поспішайте, бо тираж календарів вельми обмежений. І подарунок отримають ті, хто першими повідомить нас про своє бажання отримати такий подарунок.

Нагадуємо, передплата на газету «Запорізька правда» триває у всіх поштових відділеннях.