У Дніпрі з’явились «розумні» зупинки

Деталі січня 17, 2017

У Дніпрі з’явились перші «розумні» зупинки громадського транспорту – з підігрівом, бездротовим доступом в інтернет та іншими сучасними новаціями. Перші два зупинкові комплекси облаштували на житловому масиві «Перемога». Їх оснастили безкоштовним Wi-Fi, пунктом підзарядки для смартфонів. Для безпеки також встановили «тривожну кнопку» – для екстреного виклику поліції. На зупинках також працюють інфрачервоні обігрівачі, щоб пасажирам було комфортніше очікувати на транспорт у холод.