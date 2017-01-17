Tuesday, January 17, 2017
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У Дніпрі з’явились «розумні» зупинки

Деталі
січня 17, 2017

У Дніпрі з’явились перші «розумні» зупинки громадського транспорту – з підігрівом, бездротовим доступом в інтернет та іншими сучасними новаціями. Перші два зупинкові комплекси облаштували на житловому масиві «Перемога». Їх оснастили безкоштовним Wi-Fi, пунктом підзарядки для смартфонів. Для безпеки також встановили «тривожну кнопку» – для екстреного виклику поліції. На зупинках також працюють інфрачервоні обігрівачі, щоб пасажирам було комфортніше очікувати на транспорт у холод.

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