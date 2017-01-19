Українці пророкують Нобелівську премію!

Деталі січня 19, 2017

Наймолодшій в Україні доктору наук, старшому науковому співробітнику в Інституті молекулярної біології та генетики в Києві Ользі Броварець пророкують Нобелівську премію. Про неї пишуть найвідоміші наукові журнали світу. А найсильніші європейські країни запрошують до себе на будь-яких умовах. Але вона лишається вдома. Вражає відкриття Ольги Броварець, бо дає надію на цілковите одужання від раку та багатьох інших хвороб, до яких призводять мутації. Науковець вивела математичну закономірність, як неправильні фрагменти вбудовуються в основну спіраль ДНК. Мова йде про дійсно наукове відкриття світового рівня. Всі обчислення Ольга проводила на потужному комп’ютерному сервері в себе в інституті – його придбали за грантові гроші. Провести експеримент зі справжнім ДНК в Україні немає технічної змоги. Втім американці вже підтвердили всі розрахунки Ольги реальними результатами з лабораторій.