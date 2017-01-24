Деталі січня 24, 2017

Служба зайнятості ламає бюрократію: з 16 січня запрацювала «електронна черга» для безробітних.

Якщо раніше для запису на прийом безробітний мав обов’язково піти в центр зайнятості, звернутись до диспетчера для отримання талону, що генерується засобами ЄІАС (у графіку прийому), то зараз це можна зробити в кілька кліків он-лайн.

При чому, це не окрема додаткова черга, а інтегрована до вже існуючого графіку прийому можливість віддалено зарезервувати час для свого відвідування ЦЗ.

Послуга електронної черги реєстрації безробітних http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні послуги».

Новий сервіс стане частиною великого оновленого порталу ДСЗ з мобільним додатком, який запрацює уже в першому кварталі цього року. Ресурс виведе максимальну кількість послуг Служби в он-лайн.

Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ, тел.233-11-47