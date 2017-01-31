У Запоріжжі викрито незаконне постачання і продаж техніки "Apple"

Деталі січня 31, 2017

Співробітники податкової міліції Запорізької області спільно з працівниками прокуратури Запорізької області під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від оподаткування суб'єктом господарювання, викрили канал постачання продукції торгової марки "Apple".

Товари відомого бренду завозились на територію України поза митним контролем, без оформлення відповідних документів і сплати податків, та розповсюджувались в одній з торговельних мереж м. Запоріжжя.

Під час проведення обшуків у магазинах виявлено та вилучено продукцію торгової марки "Apple", а також різноманітні аксесуари до них на загальну суму 1 мільйони 222 тисячі гривень.

Розслідування кримінального провадження триває. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.