Tuesday, January 31, 2017
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У Запоріжжі викрито незаконне постачання і продаж техніки "Apple"

Деталі
січня 31, 2017

Співробітники податкової міліції Запорізької області спільно з працівниками прокуратури Запорізької області під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від оподаткування суб'єктом господарювання, викрили канал постачання продукції торгової марки "Apple".
Товари відомого бренду завозились на територію України поза митним контролем, без оформлення відповідних документів і сплати податків, та розповсюджувались в одній з торговельних мереж м. Запоріжжя.
Під час проведення обшуків у магазинах виявлено та вилучено продукцію торгової марки "Apple", а також різноманітні аксесуари до них на загальну суму 1 мільйони 222 тисячі гривень.
Розслідування кримінального провадження триває. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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