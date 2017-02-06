У Запоріжжі ліквідовано підпільний "алкоцех", що реалізовував фальсифікат через мережу Інтернет

Деталі лютого 06, 2017

Співробітники податкової міліції Запорізької області спільно з працівниками прокуратури Запорізької області в рамках проведення операцій "Акциз-2017", "Рубіж-2017" та розслідування кримінального провадження за ст. 204 КК України ліквідували підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яка в подальшому реалізовувалась через мережу Інтернет шляхом розміщення оголошення на одному із сайтів.

Окрім фальсифікату власного виробництва, організатор цеху продавав елітні алкогольні напої імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка, які були ввезені на територію України поза митним контролем.

Під час обшуків, проведених у місцях виробництва та зберігання фальсифікату вилучено 17,6 тис. літрів спирту в пластикових діжках об’ємом по 220 літрів кожна, 52 літри фальсифікованих алкогольних напоїв в пластикових ємностях об’ємом по 5 літрів та 1 літру кожна, пристрої для виготовлення та розливу фальсифікованих спиртних напоїв та 472 літри алкогольних напоїв імпортного виробництва в асортименті без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Загальна сума вилученого склала 769 тис. грн. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, фіскальна служба приділяє значну увагу підакцизній продукції, що продається через мережу Інтернет. У більшості випадків вона має незаконне походження – фальсифікована на території України або ввезена через державний кордон поза митним контролем, розлита у заборонену законодавством тару, маркована підробленими марками акцизного податку або немаркована взагалі.

Головне управління ДФС у Запорізькій області