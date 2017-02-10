"Пригоди конкурсантів": 937-а серія

Деталі лютого 10, 2017

Набридло, а кидати неможна. Вже як у серіалі – потрібно дочекатися розв'язки і з'ясувати, нарешті, чи та людина дон Педро, за кого себе видає, чи ні?.. Коли 14 лютого я піду на засідання комісії з конкурсного відбору на посаду директора театру ім. Магара, - візьму з собою крейду і намалюю навколо себе коло. Те саме коло, яке малював навколо себе Хома Брут з гоголівського "Вія", щоб упирі та вовкулаки не чіпали його руками.

Чому так? Тому що група підтримки свого директора з академічного театру ім. Магара виявилася вельми агресивною групою. І після засідання комісії 3 лютого група спробувала донести свою думку до представників громадськості, деяких членів комісії і журналіста в формі, далекій від культурної. Я готовий вислухати будь-які до води не на свою користь, але мені дуже не подобається, коли мене чіпають руками чужі люди. Але спочатку начальник рекламного відділу театру Ірина Панькіна стукала мені в груди своїм витонченим кулачком. Потім, не представившись, ще одна мила жінка. При цьому претендент на посаду директора Володимир Панькін говорив, що мене взагалі не можна торкатися, щоб не забруднитися. Що, на мій погляд, виглядало і не логічним, і не культурним. Візьму крейду. Намалюю коло...

Отже, 3 лютого відбулося засідання комісії. Директор Департаменту культури, туризму, релігій і національностей ОДА Владислав Мороко виступив за те, щоб громадськість була присутня на першому засіданні з причини того, що комісії немає чого приховувати від громадськості, її робота повинна бути відкритою. Це чудово, комісія одноголосно проголосувала за відкритість, і на цьому позитив закінчується. Далі пішли справи нерадісні.

Депутат облради Тетяна Ковиліна, як і на минулих засіданнях, коли обирали керівників обласної філармонії і ТЮГу, заявила про сумнівні в плані законності дії комісії. Минуле засідання вона взагалі демонстративно покинула. Але якщо у директора філармонії Ірини Конарєвої та директора ТЮГу Віталія Шкляренка конкурентів "на виборах" не було, і "втручання представників влади" в роботу комісії ніяк не могло вплинути на результат обрання керівників, то у випадку з обласним академічним театром все неоднозначно. На посаду керівника цього комунального закладу цілих три претенденти, нагадаю: діючий директор Володимир Панькін має двох конкурентів – Олександра Третьяченка та Олексія Владімірова. Тому, зрозуміло, і робота комісії ускладнюється, і результат втрачає передбачуваність. Інтригу щодо результату посилили два листи в комісію. В одному режисер театру ім. Магара Віктор Попов відкликав свій підпис під рекомендаційним листом колективу театру на підтримку чинного директора Панькіна. В іншому свій рекомендаційний лист на підтримкузнову ж Панькіна відкликав генеральний директор Національного академічного драмтеатру ім. Івана Франка Михайло Захаревич.

А далі Тетяна Ковиліна заявила про "конфлікт інтересів": чому в складі конкурсної комісії перебуває директор Департаменту культури, туризму, релігій і національностей ОДА Владислав Мороко, якщо п.7 статті 21 (3) Закону України "Про культуру" прямо забороняє представникам влади втручатися в роботу конкурсних комісій? Чому підписує лист на підтримку Панькіна?

Картина в цілому така: на зборах трудового колективу театру ім. Магара до складу конкурсної комісії були обрані Владислав Мороко, директор музичного училища ім. Майбороди Сергій Пелюк, директор обласного театру ляльок Анатолій Колб, для яких Владислав Мороко є начальником. Анатолій Колб, в свою чергу, є начальником ще одного члена комісії – провідного економіста свого ж театру Вікторії Бєлової. Член комісії Алла Самойленко представляє національно-культурне товариство. Ці п'ять осіб – мінімальна більшість в комісії з дев'яти осіб – проголосували за те, щоб комісія на чолі з Сергієм Пелюком розпочала свою роботу. І далі ця п'ятірка голосувала з усіх питань синхронно, проявляючи завидну єдність. Я ні на що не натякаю, всього лише викладаю факт. Два депутати облради Ірина Вишнякова та Володимир Шинкаренко, а також представник від "Запорізького театрального товариства" Валентин Слонов зазначеної одностайності не виявляли. Депутат облради Тетяна Ковиліна не голосувала взагалі.

Які результати?

Результат перший. Колективний лист:

"Голові Запорізької обласної ради Самардаку Г.В.

Голові депутатської гуманітарної комісії Запорізької обласної ради Кюрчеву В.М.

Голові конкурсної комісії Пелюку С.О.

Про недостойну поведінку депутата обласної ради Ковиліної Т.М. і її упереджене ставлення, як члена конкурсної комісії, до кандидата на вакантну посаду.

Голови національно-культурних товариств Запоріжжя, трудовий колектив КЗ "Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара" обурені зухвалою, демонстративною, неадекватною поведінкою депутата обласної ради Ковиліної Т.М., члена конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора театру ім. В.Г.Магара, яка проявилась під час проведення засідання комісії 03.02.2017 року. І не тільки. Як нам відомо, Ковиліна Т.М. намагалась зірвати і засідання конкурсної комісії по театру молоді. Тільки після того, як вона покинула засідання, комісія провела роботу.

Ми були присутніми на засіданні 3 лютого цього року і підтверджуємо, що під "прикриттям" невиконання якогось законодавства Ковиліна Т.М. намагалась зірвати засідання, трактувала інформацію членам комісії на свій розсуд, фальсифікувала поняття законодавства і рішень обласної ради, вводячи всіх присутніх в оману, відмовилась голосувати з будь-яких питань на засіданні. Після цього на своїй сторінці у фейсбук Ковиліна Т.М. розмістила повністю брехливу інформацію про засідання, нібито напад на неї з боку працівників театру і керівників національно-культурних товариств, необгрунтовано, бездоказово звинуватила кандидата на посаду Панькіна В.М., чим зіпсувала його репутацію, гідність, авторитет.

Ковиліна Т.М. зухвало нав'язувала присутнім свою думку, тлумачила законодавство за своїми поняттями, менторським тоном "грала на камеру", порушуючи п.7 ст. 21-3 Закону України №955_У111 від 28.01.2016 року, проявляла упереджене негативне ставлення до кандидата Панькіна В.М., заздалегідь характеризуючи позитивно невідомих їй інших кандидатів.

Нам відомо, що саме такі дії з боку депутата обласної ради Ковиліної Т.М., заради її меркантильних інтересів, що ґрунтуються на зухвалій поведінці, фальсифікації подій і фактів, необґрунтованих звинуваченнях авторитетних, заслужених в професійних галузях людей, вже неодноразово приводили до дестабілізації в трудових колективах, розшматування стабільної робочої атмосфери. Неадекватна поведінка Ковиліної Т.М. не повинна впливати на роботу стабільних комунальних закладів, тим більш у сфері культури, в якій вона не розбирається і нічого не розуміє. Наприклад, в театрі ім.Магара, за її ж словами, вона не була вже 10 років... А за чиїмось "сценарієм", використовуючи службові обов'язки депутата обласної ради, намагається звинуватити керівника цього закладу і паплюжити його чесне ім'я і авторитет, принижуючи роль всього трудового колективу театру.

Також Ковиліна Т.М. негативно ставиться і обвинувачує керівників національно-культурних товариств в їхній "непрофесійній придатності" до роботи в комісії. Це взагалі ганебне ставлення до культури національних меншин, що підлягає суспільному осуду. Тим більш, сьогодні для всіх нас – непростий час випробувань. І в інтересах на благо збереження всіх напрацювань трудових колективів комунальних закладів, установ, обласної ради, облдержадміністрації, заради миру і єдності всіх, хто проживає на Запорізькій землі, не може бути дестабілізації, хаосу, безладу, які намагаються впровадити такі "шатуни", як депутат обласної ради Ковиліна Т.М.

Статус депутата обласної ради також не дає права Ковиліній Т.М. так різко і також необґрунтовано звинувачувати директора галузевого департаменту Мороко В.В., який є членом конкурсної комісії. Раніше це був би просто "нонсенс", щоб особу органу виконавчої влади, яка веде з усіх напрямків роботи галузь культури, усували від професійних питань і звинувачували у "залежності" від професійних кадрів культури...

У зв'язку з вищевикладеним ми не просимо, ми вимагаємо усунути з членів конкурсної комісії на посаду директора театру ім.В.Г.Магара депутата обласної ради Ковиліну Т.М. З метою проведення засідання конкурсної комісії 14 лютого 2017 року в спокійній, робочій атмосфері, а не в заангажованій неадекватною поведінкою Ковиліної Т.М., просимо вирішити це питання терміново. Заздалегідь вдячні за порозуміння і підтримку.

За дорученням керівників НКТ, голова Асоціації НКТ Науфаль Хамдані.

Делегація працівників театру, які були присутніми на засіданні 03.02.2017 року за дорученням 216 працівників академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.В.Г.Магара, які підтримують на посаду кандидата Панькіна В.М."

Результат другий. Індивідуальна заява Тетяни ковиліної:

"03.02. 2017 року відбулося чергове засідання конкурсної комісії з добору керівника КЗ "Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В.Г.Магара" ЗОР. Змінилися лише прізвища членів конкурсної комісії, назва закладу, кількість конкурентів-конкурсантівта додалася детонуюча і бурхлива громадськість з лексиконом образ і кулаками, а все решта залишилося незмінним:

- місце засідання комісії;

- попрання діючих законів держави;

- особа директора Департаменту культури Мороко В.В., який своєю владною присутністю втретє ілюструє нехтування діючими законами: Законом України "Про культуру", ст. 21-3, п.7; профільним Законом України "Про театри і театральну справу", розділ 4, п. 19. Мороко В.В. знову 02.02.2017 р. видав на себе наказ номер 027- осн. із печаткою власного користування.

На початку засідання я ознайомила всіх присутніх із частиною Звернення ГО "Запорізьке театральне товариство" номер 014 від 02.02.2017 року на ім'я Подоляк І.І. - першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, в якому надається перелік "грубих процедурних порушень щодо організації та проведення конкурсного добору". Але конкурсна комісія всупереч почутим аргументам продовжила своє засідання.

Ключовими негативними та протизаконними вважаю наступні її моменти: невідповідність оновленого 15.12.2016 р. Статуту театру ім. В.Г.Магара вимогам чинного законодавства: відсутність посади "директор-художній керівник"; кидання із кулаками у ліфті обласної ради і нацьковування особисто на мене члена конкурсної комісії, здійснене дружиною директора театру ім. В.Г. Магара та його працівницею - Панькіною, із жіночою групою "підтримки та захвату".

Але я розумію Панькіну, бо вона кулаками, бійками, далеко не "академічними" образами захищає родинний "бізнес" за державний кошт: чоловіка-директора; свій особистий; племінниці – головного бухгалтера театру; батька племінниці – головного інженера театру.

Отакий ми маємо розбещений "керівний склад" академічного театру з дозволу і за сприяння директора Департаменту культури ОДА".

Цікаво, але баталії навколо театру хвилюють не тільки їхніх учасників. За подіями стежать люди, які живуть за сотню кілометрів від місця подій. Назву це "Глас народу":

"Дорога редакціє! В оцій круговерті, де бісівські сили по вертикалі й горизонталі намагаються в усьому задавати тон, що лишається народові? Лише духовне поле й усе, що на цій ниві ще родить! Правильно – інформація, преса, література, кінотеатри і театри. Останні є культурною візитівкою кожного міста, а загалом – держави.

Вибачте нинішнього селюка, але колись і ми були рисаками. Нехай спершу строєм під час навчання в Запоріжжі нас водили в тоді ще театр імені Щорса, що на Металістів. Яке відношення мав знатний кіннотник до Терпсихори чи Мельпомени, нам, правда, не пояснювали. Пізніше вже в новому, ошатному храмі культури довелося бувати в театрі, працюючи в місті.

Кожен такий візит у театр, уже сам по собі, незалежно від вистави збагачував духовно. Хоча простіше, звичайно, було сходити в кіно, що і робилось.

Але ось "Запорізька правда" відверто чи сміливо розповідає нам незрозумілі якісь "хороводи" навколо обрання нового очільника цього вогнища культури. У мене, дилетанта, враження таке, що вже не в назві, а в керівництві театру імені Магара може опинитись якщо не кіннотник (де їх узяти?), то автомобіліст. Тому вирішальне слово, мабуть, за колективом закладу, але підтриманим, контрольованим громадськістю.

І останнє – що оце за воскреслі з часів совітів боязні дописувачі сховались за анонімом? Із часів древніх русичів, пам'ятаєте: "Іду на ви"? Із відкритим забралом?! А тут же не про смертельний герць ідеться, а лише про вашу точку зору чи, можливо, в когось точку сидіння? Хай ми дітьми чули окрик від бабусі, коли надто бешкетували: "Ось приїде енкаведе і забере вас!" Люди, живіть хоч нині чесно, розкуто, зокрема й за тих, кого цього лишали. Не робіть із великого маленький театр абсурду! Правильного вибору вам! Хай здоровиться!"

Олексій Передерій,

Мала Білозерка".

Підсумую коротко: конкурсна комісія все ж як би відбулася; прийняла до розгляду документи всіх трьох кандидатів; юридичний відділ облради не взяв на себе відповідальність не підтвердити, ні спростувати заяви Ковиліної про незаконність зборів; друге засідання призначено на 14 лютого... Все якось хитко і туманно. Єдине, що можу сказати точно, - це не остання серія серіалу.

Микола Михайлов, "Запорізька правда"