Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

Деталі квітня 25, 2017

Міський голова Володимир Буряк взяв участь у робочій нараді Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з членами Правління Асоціації міст України, яке відбулося сьогодні в Харкові.



Були розглянуті питання створення Центрів надання соціальних послуг "Прозорий офіс" в Україні, реформування охорони здоров'я і створення госпітальних округів, можливості відміни акцизного податку на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, встановлення грошової компенсації учасникам АТО і надання їм земельних ділянок тощо.



Одним з найбільш дискусійних і активно обговорюваних питань стали плани реформування охорони здоров'я, зокрема створення госпітальних округів, у тому числі і на базі міських лікарень Запоріжжя.

Свою позицію з цього питання висловив міський голова Володимир Буряк. Міський голова підкреслив, що медична реформа дійсно потрібна. Те як сьогодні фінансується і працює охорона здоров'я, не влаштовує ні медиків, ні пацієнтів. Проте пропозиції, які сьогодні намагаються впровадити пов'язані з великою кількістю ризиків і можуть відбитися на якості медичних послуг, що надаються.



- В результаті не просто змінюється організація системи охорони здоров'я, система фінансування лікарень, але і зростає навантаження на місцеві бюджети. При цьому зробити це пропонується в середині бюджетного року. Звідси питання, звідки Запоріжжю взяти додаткові кошти, щоб не розбалансувати місцевий бюджет, не допустити недофінансування ремонту житлового фонду, доріг, освіти, міських соціальних програм, - зазначив Володимир Буряк.



З місцевих бюджетів оплачуватимуться комунальні послуги і енергоносії, оновлення матеріально-технічної бази установ охорони здоров'я, капремонти і реконструкції, місцеві програми надання меддопомоги понад гарантований держпакет, комп'ютеризація лікарень тощо.



- Є й інші питання, які торкаються кожного запоріжця. До останнього часу офіційно медицина в комунальних і державних лікувальних установах у нас вважалася безкоштовною, хоча ми усі розуміємо, що фактично це було не зовсім так. Тепер планується офіційно ввести часткову оплату пацієнтами медичних послуг на другому і третьому рівнях. Чи правильно це в сучасних економічних умовах? Чи потрібно це робити одномоментно, без підготовчого періоду, роз'яснення населенню необхідності цієї реформи. Чи не вийде так, що якість медичних послуг не покращає, але при цьому громадяни будуть вимушені їх оплачувати зі своєї кишені, - сказав Володимир Буряк.



Також виникає питання співфінансування лікарень з місцевих бюджетів. Якщо лікувальні установи Запоріжжя будуть зобов'язані надавати медичні послуги жителям районів області, то хто утримуватиме ці лікувальні установи, яку долю повинні будуть вносити районні бюджети, або бюджети територіальних громад.



- Ще раз хочу підкреслити, що реформа системи охорони здоров'я - це необхідність. Але її реалізація має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед. Без цього ми можемо повністю зруйнувати навіть те, що сьогодні критикується, але працює. Ставити експерименти на системі охорони здоров'я - це ризикувати життями людей. Це неприпустимо, - прокоментував по телефону з Харкова Володимир Буряк.



Пропозиції і зауваження з питання створення госпітальних округів, реформування охорони здоров'я, міський голова Володимир Буряк не лише озвучив у ході робочої наради, але і передав представникам Кабінету Міністрів України.