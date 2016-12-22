У Запоріжжі Марина Порошенко відкрила першу Медіатеку

Деталі грудня 22, 2016

21 грудня Дружина Президента Україна пані Марина Порошенко здійснила робочу поїздку в Запорізьку область. У ході візиту в селище Балабино пані Марина відкрила першу шкільну Медіатеку. Проект є складовою частиною соціальної програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» і, зокрема, трирічного науково-педагогічного експерименту по запровадженню інклюзивної освіти. Також дружина Глави держави відвідала новорічне свято для учнів інклюзивних класів регіону в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Володимира Магара.

Під час огляду новоствореної Медіатеки Марина Порошенко наголосила, що в кінці вересня відбулася презентація дизайн-проекту, а вже сьогодні сучасна бібліотека нового зразка відкрита для школярів. Тут, окрім книжок, є комп’ютери, принтер, ксерокс для поглиблення навчання, а головне – комфортні умови для розвитку дитини. «Сьогодні відкрито першу Медіатеку в одній із шкіл нашого науково-педагогічного експерименту по запровадженню інклюзивної освіти. І хочу сказати, що кожна з 19 шкіл нашого проекту буде мати свій сучасний інтерактивний центр», - підкреслила пані Порошенко.

Дружина Президента висловила подяку всім, хто долучився до реалізації цього проекту – дизайнерам, робітникам та місцевій владі за те, що доклали зусиль для осучаснення навчання дітей. Особливі слова подяки пані Марина висловила мережі гіпермаркетів «Епіцентр», які відгукнулися на пропозицію та забезпечили проект будівельними матеріалами та оргтехнікою.

Голова мережі «Епіцентр» Галина Герега зауважила: «Ми з Мариною Порошенко щиро мріємо про те, щоб у кожній шкільній бібліотеці нашої країни з’явився такий центр. Щоб кожна дитина, не зважаючи на те, в якому куточку України вона живе, мала можливість навчатися за високими сучасними стандартами. Ми хочемо, щоб перед нашими дітьми були відкриті двері до сучасного світу, щоб вони росли здоровими, щасливими та впевненими у собі».

Також у рамках візиту Марина Порошенко привітала учнів з особливими освітніми потребами з новорічно-різдвяними святами та передала дітям солодкі подарунки: «Мені б дуже хотілося, щоб ці святкові дні для кожного з вас пройшли в атмосфері тепла, добра і любові. Від щирого серця бажаю всім дітям України щасливого та захищеного майбутнього», - сказала дружина Глави держави.

Разом із дітьми з особливими можливостями пані Марина переглянула дитячу виставу «Пеппі Довгапанчоха».

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Прес-секретар

Дружини Президента України

Марини Порошенко

Інна Битюк, 095-794-14-74,

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