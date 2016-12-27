«Рута» для інвалідів

Деталі грудня 27, 2016

На маршрут від сьомої школи до залізничного вокзалу у Бердянську вийшов автобус «Рута», обладнаний для інвалідів, що пересуваються на візках. В автобусі широкі двері, низький поріг на рівні бордюру, завдяки чому візок вільно закочується в салон, де для нього облаштоване спеціальне місце. Подібний автобус на базі «Пазік», переобладнаний під потреби інвалідів-візочників вже ходить по маршруту № 13 від «Азовкабеля» до залізничного вокзалу.