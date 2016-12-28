Підготовка до зими разом з «Карітас»

Деталі грудня 28, 2016

В рамках проекту «Cordaid «Підготовка до зими жителів буферної зони ІІ» благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» надано допомогу у вигляді паливних брикетів для обігріву потребуючим жителям міста Мар'їнка Донецької області. Були роздані паливні брикети для 10 родин з розрахунку 1,5 тонни на родину.

Робота з підготовки до зими в рамках проекту продовжується, реєстрація триває. Бажаючі отримати допомогу — слідкуйте за анонсами на сторінці «Карітас Запоріжжя» у Facebook, або телефонуйте на гарячу лінію: (050) 322-46-00, (097) 20-22-098