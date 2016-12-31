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ВАТ "Запоріжсталь": підсумки виробництва в грудні та за 12 місяців 2016 року

Деталі
грудня 31, 2016

У грудні 2016 року на ВАТ "Запоріжсталь" зроблено чавуну 264,6 тис. тонн, сталі 305,4 тис. тонн, прокату 267,4 тис. тонн. Про це повідомляє прес-центр ПАО "Запоріжсталь".

 

Найменування показника Од. виміру

Грудень 2015

 

Грудень 2016

 

Грудень 2016 до

грудня 2015,

%
Об’єм виробництва чавуну тис.тонн 353,6 264,6 74,8
Об’єм виробництвасталі тис.тонн 353,1 305,4 86,5
Об’єм виробництвапрокату тис.тонн 303,7 267,4 88,1

У січні-грудні 2016 року вироблено 3600,2 тис. тонн чавуну, 3890,7 тис. тонн сталі, 3367,9 тис. тонн прокату.

Найменування показника Од. виміру

Січень- грудень

2015

Січень-

грудень

2016

Січень- грудень 2016

до січня- грудня2015,

%
Об’єм виробництва чавуну тис.тонн 3807,9 3600,2 94,5
Об’єм виробництвасталі тис.тонн 3979,3 3890,7 97,8
Об’єм виробництвапрокату тис.тонн 3351,0 3367,9 100,5

Зниження виробництва за 12 місяців 2016 року, в порівнянні з минулим роком, пов'язано із зупинкою доменної печі № 3 в листопаді 2016 р. на масштабну екологічну реконструкцію терміном на 150 діб. Інвестиції комбінату в реалізацію проекту 1,5 млрд гривень.

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