ВАТ "Запоріжсталь": підсумки виробництва в грудні та за 12 місяців 2016 року

У грудні 2016 року на ВАТ "Запоріжсталь" зроблено чавуну 264,6 тис. тонн, сталі 305,4 тис. тонн, прокату 267,4 тис. тонн. Про це повідомляє прес-центр ПАО "Запоріжсталь".
|Найменування показника
|Од. виміру
|
Грудень 2015
|
Грудень 2016
|
Грудень 2016 до
грудня 2015,
%
|Об’єм виробництва чавуну
|тис.тонн
|353,6
|264,6
|74,8
|Об’єм виробництвасталі
|тис.тонн
|353,1
|305,4
|86,5
|Об’єм виробництвапрокату
|тис.тонн
|303,7
|267,4
|88,1
У січні-грудні 2016 року вироблено 3600,2 тис. тонн чавуну, 3890,7 тис. тонн сталі, 3367,9 тис. тонн прокату.
|Найменування показника
|Од. виміру
|
Січень- грудень
2015
|
Січень-
грудень
2016
|
Січень- грудень 2016
до січня- грудня2015,
%
|Об’єм виробництва чавуну
|тис.тонн
|3807,9
|3600,2
|94,5
|Об’єм виробництвасталі
|тис.тонн
|3979,3
|3890,7
|97,8
|Об’єм виробництвапрокату
|тис.тонн
|3351,0
|3367,9
|100,5
Зниження виробництва за 12 місяців 2016 року, в порівнянні з минулим роком, пов'язано із зупинкою доменної печі № 3 в листопаді 2016 р. на масштабну екологічну реконструкцію терміном на 150 діб. Інвестиції комбінату в реалізацію проекту 1,5 млрд гривень.
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