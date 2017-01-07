Фіскальна служба видала платникам майже 67 тисяч електронних ключів для користування он-лайн-сервісами

Деталі січня 07, 2017

За 2016 рік запорізькі пункти реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів видали 66,9 тисячі посилених сертифікатів електронного цифрового підпису майже 21 тисячі платників.

Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, електронний формат взаємодії платника податків із державою стає все більш популярним. Переважну частину електронних послуг можна замовити через сайти державних відомств, використовуючи при цьому електронний ключ.

– Фіскальна служба надає послуги з видачі посилених сертифікатів електронного цифрового підпису безкоштовно. За його допомогою платники податків можуть відправляти звітність до органів ДФС, митниці, отримувати численні послуги. Ці та інші можливості реалізує Електронний кабінет платника податків, який в режимі реального часу надає представникам бізнесу та громадськості повний сервісний функціонал, – підкреслила Юліана Козаченко.

Сама процедура отримання електронного ключа зручна і швидка та займе у платника від 10 до 30 хвилин, залежно від категорії отримувача – чи то фізична або юридична особа тощо.

Відділення Акредитованого центру сертифікації ключів видають електронні ключі органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам. До їхніх послуг належать: реєстрація заявників, надання у користування надійних засобів ЕЦП, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників та інші.

У Запорізькій області пункти реєстрації користувачів знаходяться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й поверх, м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103.

Докладну інформацію щодо надання послуг електронного цифрового підпису можна отримати на сайті АЦСК ІДД: http://acskidd.gov.ua/.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.