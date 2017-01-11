Деталі січня 11, 2017

У Запоріжжі з'явиться спеціальна міська комісія з вирішення проблемних питань забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Відповідне розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк. До депутатської комісії з питань земельних відносин, комунальної власності та життєзабезпечення неодноразово зверталися мешканці гуртожитків, які просять приватизувати житло, створити ОСББ, надати їм соціальне житло, змінити статус кімнат або блоків, щоб відповісти на всі ці побажання городян, було прийнято рішення, створити спеціальну комісію.

До складу спеціальної комісії увійдуть депутати міськради, чиновники з профільних департаментів та управлінь, голови райадміністрацій.