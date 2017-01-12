Thursday, January 12, 2017
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Аварійна багатоповерхівка у Бердянську під контролем

Деталі
січня 12, 2017

У поточному році місцева влада у Бердянську має намір замовити розробку проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт в аварійній багатоповерхівці за адресою Мелітопольське шосе, 89-А. І невдовзі - приступити і до самого ремонту будівлі. Комісія, яка виїжджала на об'єкт, прийшла до висновку: під час виконання робіт з прибудови до багатоповерхівки не зважили на температурні шви. Нині цей прорахунок будівельників призвів до руйнування конструкції.
- У поточному році зробимо проектно-кошторисну документацію з урахуванням відводу води, вимощення, ремонту всієї інженерної конструкції будинку і посилення стінки, - передбачає в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Андрій Удовиченко. - Документація обійдеться близько 300-350 тис грн. Тоді вже буде зрозуміло, яка сума буде потрібно на комплексний ремонт. Ситуація під контролем.

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