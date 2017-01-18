Wednesday, January 18, 2017
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Кінські Роздори вироблятимуть макарони

Деталі
січня 18, 2017

У селі Кінські Роздори на базі сільськогосподарського кооперативу «Згода-2015» відкрили цех по очищенню і переробці зернових і виготовлення макаронних виробів. Проект реалізували в рамках взаємодії з Європейською Програмою орієнтованої на розвиток громад. Встановлено спеціальне обладнання, яким зможуть користуватися члени кооперативу. Це вже друга фаза донорського проекту, реалізована на території села. У травні 2016 року для членів СОК було встановлено обладнання з виготовлення твердопаливних брикетів. Тепер з'явилася і можливість, на спеціальному обладнанні, переробляти зернові в крупи чотирьох видів і виробляти макаронні вироби. Є і спеціальна фасувальна установка. А за допомогою спеціальної шафи сушити і заготовляти фрукти в великих кількостях, також є актуальним для селян. Бюджет проекту - понад 470 тис грн. Це внески самих членів кооперативу, сільського та районного бюджетів і найбільша частина профінансована європейською Програмою.

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