Концерн «Міські теплові мережі» виконав обов’язкові для розгляду рекомендації відділення

Деталі січня 26, 2017

Концерн «Міські теплові мережі» усунув наслідки дій, які містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

За результатами розгляду заяви громадянки Кириченко О.М. відділення встановило, що Концерн «Міські теплові мережі» проводив заявниці перерахунок розміру плати за послугу з централізованого опалення у зв’язку із простроченням строку початку опалювального сезону в жовтні 2013 року та жовтні 2015 року у невідповідності до вимог чинного законодавства. В результаті заявниці було завищено розмір плати за централізоване опалення у 2013 та 2015 роках.

Такі дії підприємства були б неможливими за умови існування значної конкуренції на ринку надання послуг з централізованого опалення, адже в такому випадку споживачі вищевказаної послуги мали б можливість обирати між кількома виконавцями і укладали договори про надання послуг з іншими суб’єктами господарювання, які б надавали послуги відповідно до норм, встановлених законодавством.

Відділення зобов’язало Концерн «МТМ» провести перерахунок за надання послуг з централізованого опалення відповідно до чинного законодавства та повернути зайво нараховані кошти. Рекомендації територіального відділення було виконано. Так як по особистому рахунку заявниці надається 50% знижка на послуги з опалення, їй зроблено перерахунок за жовтень 2013 року на суму 23,87 грн. та перерахунок за жовтень 2015 року на суму 91,05 грн.