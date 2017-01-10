Автівки для медиків

Деталі січня 10, 2017

Новенькими «Ланосами» поповнився автопарк сільської медицини чотирьох територій в об'єднаній громаді Камиш-Зорі (Більмацкій район). Гроші на оновлення автопарку - 1 млн. 250 тис грн переважно виділили з державної субвенції, а частину додали ще й з місцевого бюджету. Тепер сімейні лікарі і фельдшери оперативніше і якісніше обслуговуватимуть біліше семи тисяч населення Камиш-Зорянської територіальної громади, а в разі необхідності, доставлятимуть пацієнтів до центральної районної лікарні.