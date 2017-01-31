Уляна Супрун: «Якісне і доступне медичне обслуговування в пріоритеті»

Деталі січня 31, 2017

Міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун позапланово і без попереджень відвідала міську лікарню №9 у Запоріжжі. Вона перебувала із робочим візитом у сусідньому Дніпрі і завітала до запорізьких медиків.

«Незаплановані візити в лікарні, як у міській багатопрофільній лікарні №9 м. Запоріжжя - це можливість зрозуміти систему у всіх її деталях для того, щоб змінити її, - написала високопосадовець у своїй сторінці в соцмережі. -Щоб кожен з вас мав якісне і доступне медичне обслуговування, куди б ви не звернулись».

Трансляцію візиту наживо можна було подивитися в режимі реального часу - на її сторінці у Фейсбуці.