Деталі лютого 08, 2017

На запитання наших читачів відповідає директор діагностичного центру «Медлайф-Біо» Олена Осташинська.

-З якого лабораторного дослідження необхідно починати обстеження людині, яка захворіла?

- Найбільш затребуваним видом лабораторних досліджень є загальний аналіз крові. З нього і треба починати оцінку загального стану здоров'я пацієнта, він допоможе визначитися, в якому напрямку потрібно рухатися далі. Загальний аналіз крові - набір тестів, спрямованих на визначення кількості різних клітин крові (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів), їх характеристик і співвідношення. Такий аналіз крові можуть виконати в будь-якій лабораторії, але в нашому діагностичному центрі «Медлайф-Біо» його виконують за допомогою складної аналітичної системи «Сісменс ХS-1000i» (Японія), що дозволяє визначати 24 параметри загального аналізу крові з диференціюванням лейкоцитів на всі 5 підтипів («аналізатор 5-Diff»), в тому числі цілий ряд додаткових характеристик клітин. З огляду на високу цінність цього дослідження для діагностування широкого переліку захворювань, виконання його на аналізаторі має низку переваг перед «ручним» дослідженням. Головні з них: аналіз великої кількості клітин: понад 10 тисяч, в порівнянні з 100-200 клітинами при мікроскопії.

Сьогодні в Україні існує лише 2 таких аналізатора, один з яких знаходиться у нас в діагностичному центрі. Повністю автоматизований процес проведення дослідження і видачі результатів робить неможливим припущення помилки, а отриманий точний результат сприяє встановленню правильного діагнозу та ефективного лікування.



- Як правильно підготуватися до здачі крові? І чому це важливо?

- Для отримання більш точного результату наші фахівці наполягають, щоб пацієнти напередодні та у день обстеження виключити куріння і прийом алкоголю, здавати біоматеріал для дослідження необхідно з 8 до 11 години ранку, строго натщесерце, вживання води - в звичайному режимі. Взяття біоматеріалу для досліджень в лабораторії "Медлайф-Біо» проводиться на пунктах забору крові, а для максимального комфорту і зручності пацієнтів їх створена широка мережа. В умовах нашої мережі для взяття крові з вени використовуються одноразові вакуумні системи, які з безпеки відповідають всім світовим стандартам, гарантується психологічний комфорт пацієнта, а також зниження до мінімуму виникнення помилок. Забір проводиться при високій строгості контролю вимог до стерильності.



- Яка кров підлягає дослідженню – капілярна або венозна?

- Кров з вени набагато «якісніша», ніж з пальця, багатша за хімічним складом, що підвищує достовірність результатів. Венозна кров є найкращим матеріалом для лабораторних досліджень, так як травматизація і активація клітин крові мінімальна. При взятті крові з пальця медична сестра повинна здавити тканини на пальчику, щоб кров потрапила в лабораторний капіляр. При цьому частина червоних кров'яних тілець руйнується. Такий стан називається гемоліз. Результати досліджень гемолізованої крові часто бувають недостовірними.



- А чи можна зробити забір крові у дітей від 0 до 3х років?

- Так, звичайно. Висококваліфікований персонал проводить процедуру забору крові від 0 років. Пункти забору крові, куди можна звернутися з маленькою дитиною від 0 до 3-х років позначені на нашому сайті. Також для маленьких пацієнтів та їх батьків служба "Медлайф-Біо» пропонує послуги виїзду додому. Зателефонуйте і ми приїдемо до Вас в будь-який район Запоріжжя у зручне для Вас місце (додому, на дачу, в лікарню, в офіс, в санаторій і т.п.). Заявки приймаються за телефонами +38 061 233 43 44; +38 061 236 04 440; 0 800 500 111 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів), з понеділка по суботу - з 8:30 до 17:00. Ціни на послуги можна уточнити і на нашому сайті www.medlifebio.com.ua. Дана послуга поширюється на всі види досліджень. Щодо загального аналізу крові, дане дослідження виконується - 1 робочий день (або «цито» -по замовленню пацієнта).



- Чи надає «Медлайф-Біо» знижки, якщо обстежитися всією сім'єю?

- Звичайно, в діагностичному центрі діє обширна система знижок і соціальних програм. На постійній основі знижка надається наступним категоріям громадян: власникам карт постійного клієнта ГОЛД ДЦ «Медлайф-Біо», інвалідам праці, інвалідам ВВВ, інвалідам 1,2 гр., інвалідам дитинства, багатодітним сім'ям, школярам та студентам, пенсіонерам за віком, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойовий дій та інших відповідних категорій, власникам карт постійного клієнта, учасникам корпоративних програм та медичним працівникам.

Також ми йдемо назустріч, коли до нашої установи надходять звернення від головних лікарів державних лікувальних закладів або пацієнтів з проханням надання можливості безкоштовного діагностичного обстеження у разі неплатоспроможності пацієнта.