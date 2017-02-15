Місячник «Здорова усмішка»

Деталі лютого 15, 2017

Студенти-стоматологи ЗДМУ в рамках місячника «Здорова усмішка» провели профілактичні стоматологічні огляди 28600 учнів у 109 школах Запоріжжя.

Захід було організовано з метою поліпшення санітарно – просвітницької роботи з профілактики стоматологічних захворювань серед учнів шкіл обласного центру. Довкола цієї важливої проблеми скоординували зусилля Департаменти охорони здоров’я та освіти і науки міськради міста Запоріжжя, а провідна роль у його проведенні належала працівникам кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького державного медичного університету. «Лікарі - інтерни першого року навчання з фаху «Стоматологія» зустрічалися з учнями перших-четвертих класів, щоб під час просвітницьких занять показати їм, як правильно чистити зуби, доглядати за ротовою порожниною, а також розповідали про наслідки недбалості, - прокоментував мету заходу завідуючий кафедри терапевтичної і ортопедичної стоматології ЗДМУ, доктор медичних наук Олександр Возний. – До них долучилися доценти, асистенти, клінічні ординатори. Готуючись до такого проекту, ми створили дизайн уроків гігієни - окремо для перших-других, третіх-четвертих класів. Заняття проводилися у доступній формі, з елементами гри, з акцентом на результат – здорові зуби на все життя».