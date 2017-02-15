Wednesday, February 15, 2017
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Акція подолання

Деталі
лютого 15, 2017

Запорізькі діти, які перемогли рак, подолали й найвищий курган на острові Хортиця у Всесвітній день онкохворої дитини. Вони запустили у небо повітряні кульки з бажанням більше не хворіти.

Акція має символічну назву – «Подолання» на знак подолання важкої хвороби або її етапів. Сходження юних переможців раку на хортицький курган - це традиція, започаткована організатором акції - БФ "Щаслива дитина" у 2011 році.
У 2017-му сходження присвячене підтримці 8-річної онкохворої дівчинки із Запоріжжя Беляєвої Аліни. Тарасовою стежкою діти дійшли до вершини кургану (над рівнем Дніпра - 60 метрів) і побажали Аліні та усім дітям здоров'я.
Також у цей день у Запоріжжі у приміщенні нововідкритого музею «Місто за порогами» (бул. Центральний, 3) пройшла прес-конференція «Які є перепони на шляху до одужання запорізьких дітей, хворих на рак?»

 

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