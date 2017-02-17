Запорізька влада продовжує реалізовувати Програму первинної медико-санітарної допомоги

Деталі лютого 17, 2017

У 2016 році в Запоріжжі вперше була прийнята Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги, яка спрямована на підвищення якості і доступності медичних послуг.

У поточному році робота з підтримки первинної медицини, розвитку Центрів ПМСД триває. Серед першочергових напрямків на 2017 рік капітальний ремонт і реконструкція Центрів ПМСД, розширення мережі окремих сімейних амбулаторій, придбання медикаментів для забезпечення якісної і своєчасної медичної допомоги в лікувальних установах міста первинного рівня, закупівля імуносупресивних препаратів, придбання устаткування та інше.

У рамках реалізації Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Запоріжжя для медичних установ первинної ланки було закуплено 293 сумок-укладання для лікарів, 279 сумки-укладань для медичних сестер.

У комплектацію сумок входять тонометр, стетофонендоскоп, глюкометр з тест-смужками, пульсоксиметр - прилад, який дозволяє виміряти рівень насичення крові киснем, а також портативний отоофтальмоскоп, який поєднує в собі два прилади - для дослідження внутрішньої поверхні ока і апарат, призначений для діагностики слухового проходу і барабанної перетинки.



"Якісне надання меддопомоги людям вже на ранній стадії захворювання - це найважливіша ланка в охороні здоров'я. Комплектація сумок-укладань, які отримали наші лікарі і медсестри, дозволяє провести первинну діагностику і надати необхідну медичну допомогу пацієнтові під час виїзду", - зазначив Анатолій Пустоваров.