Tuesday, August 01, 2017
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Фахівці Карітасу успішно впроваджують досвід глинотерапії

Деталі
серпня 01, 2017

Глина — це матеріал, що допомагає виразити свої почуття, дослухатися до свого тіла, розслабитися і зануритися в себе. Вона дає можливість отримувати як тактильні, так і кінестетичні відчуття.

Вона зближує людей з їхніми почуттями. Глинотерапія дозволяє відреагувати, усвідомити і переробити психотравматичний досвід, що стає найбільш актуальним для ситуації, в якій знаходяться діти міста Красногорівка, що перебуває вже третій рік на лінії вогню.
Соціальними педагогами в рамках проекту “Психологічна підтримка дітей у буферній зоні контрольованої території на Сході України” благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» було вирішено використовувати програму з глинотерапії, що дозволяє застосувати психотерапевтичні «інструменти» самотерапії у дітей. Мета програми - створити умови для зниження тривожності, зняття м'язових затискачів, для емоційної розрядки дітей, що живуть в постійному стані стресу.
Наші заняття з глинотерапії відвідують вже понад 45 дітей віком від 4 до 18 років. В найближчих планах залучення до занять і дорослих.
З першого дня знайомства наших дітей з глиною вони були просто в захваті від тактильних відчуттів, які вона їм дарує, від чудової можливості в будь-який момент виправити своє творіння.
Коли дитина досліджує своє творіння з глини, - внутрішнє відчуття гармонії підказує йому, які зміни необхідні його скульптурі. Корегуючи глиняну форму, дитина фактично своїми руками змінює внутрішню і зовнішню ситуацію на краще. І це справжнє диво, яке так необхідно дітям міста Красногорівка.

 

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