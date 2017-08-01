Рятувальники провели профілактичну роботу задля безпеки о. Хортиця

Деталі серпня 01, 2017

Задля збереження «перлини» Запорізького краю – Національного заповідника о. Хортиця, упродовж останніх семи років забезпечено цілодобове чергування

пожежно-рятувального відділення на літній період. Адже особлива потреба виникає у вихідні та святкових дні, що пов'язано з великим напливом городян для відпочинку.

Так, і в ці вихідні дні, 29 липня рятувальники провели профілактичні бесіди з відпочиваючими. Для того, щоб убезпечити Національний заповідник о. Хортиця від вогняної стихії співробітники Служби порятунку розповіли про можливі наслідки необачності під час відпочинку, нагадали основні правила пожежної безпеки під час перебування на відкритій місцевості та розповсюдили профілактичні листівки та відомчу газету «Ситуація».

Також фахівці служби цивільного захисту роз’яснювали громадянам елементарні правила поведінки під час відпочинку поблизу водних об’єктів та дії під час виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області закликає громадян бути вкрай обережними під час відвідування лісів, парків, берегів річки Дніпро та Національного заповідника о. Хортиця, адже багаття, залишене без нагляду, може спричинити велику біду.