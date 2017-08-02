Деталі серпня 02, 2017

Одна з головних літніх небезпек – це вода, яка не терпить зневажливого ставлення до себе. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах – один із пріоритетних

напрямків роботи спеціалістів Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

«Рятувальники постійно проводять низку профілактичних заходів з населенням, щоб не допустити трагедій на воді. Проте, не дивлячись на постійну роботу фахівців ГУ ДСНС України у Запорізькій області, з початку оздоровчого періоду на водних об’єктах області загинуло 12 осіб, 3 з яких – діти. Рятувальниками, іншими службами та населенням з вказаний період вдалося врятувати життя 193 людям, з них 63 дітей» - повідомив у ході міжвідомчої прес-конференції начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Запорізькій області Олексій Дунаєв.

Також рятувальники звернули увагу, що серед 12 людей, які загинули на водних об’єктах тільки двоє потонули на Азовському морі, всі інші купалися в малих річках, ставках, зрошувальних каналах та на р. Дніпро.