Гвардійці військової частини 3029 приєднались до Благодійної акції «День Донора»

Деталі серпня 21, 2017

18-го серпня до розташування 9-го полку оперативного призначення завітали представники Запорізької обласної станції переливання крові. Метою їх візиту є регулярне поповнення

банку крові усіма бажаючими військовослужбовцями. Традиційно, процедура переливання розпочалась з підготовчої частини, у ході якої бійці реєструються, здають певні аналізи, перевіряють тиск та пригощаються смачним печивом і теплим чаєм. Серед донорів крові було багато дівчат, офіцерів, прапорщиків та тих, хто здає її вперше. «Насправді, ця акція дуже важлива і слід ставитись до неї серйозно, – зазначив старший солдат Андрій Смірнов – але для наших бійців це ніби святковий день. Усі жартують, спілкуються і без жодної тривоги приєднуються до здачі крові». Дійсно, атмосфера у медичному пункті сьогодні наповнилась сміхом, жартами та навіть цікавими історіями на відповідну тематику. За результатами сьогоднішнього дня особовий склад частини здав приблизно 50 літрів крові. Працівники медичного персоналу зазначили, що з гвардійцями працювати легко, усе організовано чітко та проходить у досить приємній обстановці. «Я вважаю, що затратити декілька хвилин та віддати частинку себе для можливості врятувати чиєсь життя – це не подвиг, це – прямий обов’язок кожного громадянина» - зазначив начальник медичного пункту ГСАДу молодший лейтенант Ганна Васильєва.



Редактор Анатолій Гололобов

