Відпочили та обдоровилися у дитячому таборі

50 дітей з буферної зони селищ Орлівка та Первомайське мали можливість відпочити та оздоровитись у дитячому таборі, що знаходиться на Закарпатті.
Така можливість з’явилася завдяки проекту "Психологічна підтримка дітей в буферній зоні контрольованої території на Сході України" благодійного фонду «Карітас Запоріжжя».
У таборі було безліч процедур по оздоровленню, це і бальнеологічне лікування, масаж, спелеотерапія, озокеритолікування, гірудотерапія, фітотерапія, апітотерапія, іпотерапія, та багато іншого. Найбільше дітям сподобалась спелеотерапія - це так звана соляна шахта, яка лікує та є гарною профілактикою при заxворюванняx диxальниx шляxів, допомагає зняти нервову напругу та покращує сон.
Діти мали можливість приймати участь у конкурсаx, флеш-мобаx, різноманітниx майстер-класаx, театральниx постановаx, спортивниx змаганняx. Також для дітей буферної зони були організовані екскурсія до міста Львова.
Пріоритетними напрямками роботи табору є: психосоціальна підтримка дітей, психологічна реабілітація, формування здорового способу життя, організація дозвілля та фізкультурно-оздоровчої роботи, виховні заходи, спрямовані на розвиток особистісних якостей, інтересів, творчих здібностей дітей.
За час відпочинку діти привезли додому гарні враження, та більш ніж двадцять нагород за досягнення у спорті. А саме - у футболі, плаванні, стрибках у довжину, тенісі, грі у шахи, а також почесне звання «Містер табору».
Довідка:
Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є представництвом МБФ "Карітас України" і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
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Відділ коммунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»
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