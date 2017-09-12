Tuesday, September 12, 2017
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Медична реформа – це геноцид української нації

Деталі
вересня 12, 2017

Запропонована владою реформа системи охорони здоров’я є геноцидом української нації і може призвести до суттєвого зменшення населення України. Про це заявила лідер партії

«Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Голова фракції звернула увагу на те, що за дорученням спікера А.Парубія відповідний законопроект до розгляду готував не профільний Комітет парламенту з питань медицини, а Комітет з питань соціальної політики. Адже в професійних медичних колах запропоновану владою «реформу» жорстко критикують.
Юлія Тимошенко нагадала, що в Україні, за оцінками ООН, 60% людей перебувають за межею бідності і не здатні будуть сплачувати медичні послуги за європейськими розцінками, адже гарантований державою пакет безоплатної допомоги буде мінімальним.
«Необхідно спочатку запровадити стовідсоткову страхову медицину, де страховку сплачує роботодавець або держава, а вже потім – впроваджувати медичні послуги за світовими цінами», – переконана Юлія Тимошенко.
Парламентар також заявила, що наслідком так званої медичної реформи може стати тотальне скорочення медичних працівників і мережі медичних закладів, як це уже відбувається зі школами. Тому усій українській нації необхідно об’єднатися і не допустити ухвалення Верховною Радою цієї реформи.

 

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