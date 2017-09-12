Будівництво корпусу онкодиспансеру в Мелітополі йде за планом

Деталі вересня 12, 2017

З ходом виконання будівельних робіт в комунальній установі «Мелітопольський онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради ознайомився перший заступник голови

облради Єгор Семенков.

Головний лікар диспансеру Олександр Рябіков відзначив, що у корпусі-вставці №3 онкодиспансеру, будівництво якого було розпочато більше 20 років тому, відновили будівельні роботи після майже 10-річної перерви минулого року, коли була відкоригована проектно-кошторисна документація проекту. Однією з головних проблем сьогодні є приєднання електроустановок до електричних мереж ВАТ «Запоріжжяобленерго», яку планується вирішити цього року. Також важливим питанням є живлення підстанції для роботи корпусу-вставки №3. На 2017 рік з обласного бюджету було виділено майже 5 млн.грн.. Станом на перше серпня, освоєно трохи менше 1,5 млн.грн. За словами виконроба підрядної організації Юрія Горбенка, всі роботи виконуються в строк й до кінця жовтня планується виконати роботи по прокладанню кабельної лінії, встановленню вузлів обліку виконання пусконалагоджувальних робіт, обладнання обліку електроенергії, виконання монтажних робіт трансформаторної підстанції.

Єгор Семенков наголосив, що депутати обласної ради, які були обрані від Мелітополя, розуміють, що корпус-вставку №3 можливо добудувати за 2 роки й готові докласти до цього зусилля.

Наразі потрібно приєднати підстанцію до електроенергії й тільки після цього можливо переходити до наступних етапів, адже без живлення проводити інші необхідні роботи неможливо. Сьогодні біло наголошено, що депутати від різних фракцій підтримують реалізацію цього проекту, - відзначив Єгор Семенков.

Депутати обласної ради Олег Буряк та Іван Федоров також ознайомлювалися з ходом виконання робіт в онкодиспансері. Іван Федоров запевнив, що у депутатів облради та керівництва облдержадміністрації спільний погляд на проблему Мелітопольського онкодиспансеру – будівництво потрібно завершувати.

Цього року буде зроблений один етап – під’єднання комунікацій. І я сподіваюся, що нам, депутатам від Мелітополя, вдасться відстояти фінансування на наступний рік для продовження будівництва, - сказав Іван Федоров.

Олег Буряк наголосив на взаєморозумінні з даного питання обласної та міської влади.

Ми повністю єдині у погляді на необхідність завершення будівництва – тут немає політики. Лікарні необхідні місту, його мешканцям, тим паче, з огляду на те, що у літній сезон через місто проїжджає багато туристів й навантаження посилюється на «швидкі» та лікарні, зокрема, Мелітополя. У депутатів є розуміння, що медичну галузь у Мелітополі необхідно добудовувати, наповнювати та розвивати, - сказав Олег Буряк.

Під час робочої поїздки до Мелітополя Єгор Семенков також провів особистий прийом громадян та побував на локаціях, де вже в жовтні будуть встановлені дитячі та спортивні майданчики, придбані за рахунок його «депутатського фонду».

Майданчики встановлять не в центрі, вони будуть розташовані по місту, зокрема, й на околицях для зручності мамам з колясками, дітей, дорослих, які бажають займатися спортом. Ефективність програми «депутатського фонду» наступного року, її географію та напрямки для Мелітополя будемо розширювати, - запевнив Єгор Семенков.