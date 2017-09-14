Thursday, September 14, 2017
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Допомога хворим дітям

Деталі
вересня 14, 2017

Керуючий Запорізькою єпархією митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука передав дитячим відділенням лікарень міста Запоріжжя дороговартісне медичне обладнання.

Устаткування було придбане на кошти, зібрані в благодійній акції «Любов милосердствує».Він особисто  відвідав дитячу обласну клінічну лікарню, де передав офтальмологічному відділенню комплекс функціонального біоуправління і мікрополяризації «Реамед-А», необідний для лікування хвороб порушення зору.Цього ж дня митрополит Лука передав дитячому відділенню Запорізької багатопрофільно клінічної лікарні №5 біохімічний фото аналізатор «Солар», який буде знаходитись у реанімаційному відділенні для більш точного встановлення діагнозу дітям, що перебувають у важкому стані.Також єпархія передала допомогу у вигляді нового датчика для ультразвукової діагностики дитячому обласному туберкульозному диспансеру.

 

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