Допомога хворим дітям

Деталі вересня 14, 2017

Керуючий Запорізькою єпархією митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука передав дитячим відділенням лікарень міста Запоріжжя дороговартісне медичне обладнання.

Устаткування було придбане на кошти, зібрані в благодійній акції «Любов милосердствує».Він особисто відвідав дитячу обласну клінічну лікарню, де передав офтальмологічному відділенню комплекс функціонального біоуправління і мікрополяризації «Реамед-А», необідний для лікування хвороб порушення зору.Цього ж дня митрополит Лука передав дитячому відділенню Запорізької багатопрофільно клінічної лікарні №5 біохімічний фото аналізатор «Солар», який буде знаходитись у реанімаційному відділенні для більш точного встановлення діагнозу дітям, що перебувають у важкому стані.Також єпархія передала допомогу у вигляді нового датчика для ультразвукової діагностики дитячому обласному туберкульозному диспансеру.