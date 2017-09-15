Учні ЗНВК «Запорізька Січ» провели безпечний День здоров’я

Деталі вересня 15, 2017

На початку вересня у всіх школах та навчальних закладах традиційно проводиться День здоров’я. Особливо це свято шанують у навчально-виховному комплексі «Запорізька Січ»

військово-спортивного профілю.

Тому, 13 вересня у рамках місячника фізкультури та спорту у комплексі "Запорізька Січ" яка є базовою школою Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбулась спартакіада, присвячена Дню здоров’я. Це дуже добра можливість зібрати разом всіх учнів і вчителів школи в атмосфері спортивного свята, це можливість для учнів показати свої уміння, порівняти свої сили, дізнатися більше один про одного, а для вчителів можливість поглянути з іншого боку на своїх учнів в умовах спортивної боротьби, азарту, особистої і командної взаємодії. Юні спортсмени змагались у таких етапах як, силова та туристична підготовка, гімнастика, перетягування канату та біатлон. Всі школярі показали добрі результати та жагу до перемоги! А рятувальники бажають їм тільки безпечних спортивних досягнень!