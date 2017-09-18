Monday, September 18, 2017
    .
    • .

У 2017 році підприємства Метінвеста в Запоріжжі працевлаштують 250 молодих фахівців

Деталі
вересня 18, 2017

Підприємства Метінвеста в Запоріжжі - "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" і Запорізький ливарно-механічний завод - приймуть на роботу 250 молодих фахівців - випускників вищих і середніх навчальних установ.

Всього за останні п'ять років запорізькі підприємства Метінвеста працевлаштували більше 2000 випускників вищих і середніх навчальних закладів м. Запоріжжя. На підприємствах діє спеціальна програма стажування і адаптації молодих фахівців в умовах виробництва, система закріплення досвідчених наставників. Також на підприємствах реалізують комплекс повчальних і мотиваційних програм для підвищення професійних і особових компетенцій, розкриття науково-технічного потенціалу молодих фахівців і їх кар'єрного зростання.

Програма співпраці з навчальними закладами м. Запоріжжя передбачає зустрічі профорієнтацій учнів і студентів з провідними фахівцями з напрямів, ознайомлювальні екскурсії. Також комбінат "Запоріжсталь" заснував іменні стипендії 30 кращим студентам Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Запорізької державної інженерної академії і металургійного коледжу ЗДІА. На ці цілі комбінат направляє 230 тис. гривен.

Щорічно близько 2000 студентів внз, коледжів, що вчаться, і професійних ліцеїв проходять на запорізьких підприємствах Метінвеста ознайомлювальну, виробничу і переддипломну практики. З початку поточного року практику на підприємствах компанії пройшли більше 1000 студентів та учнів.


Прес-центр ПАТ "Запоріжсталь"

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 