«Самопоміч» наголошує на виділені коштів на боротьбу з раком

Деталі листопада 22, 2017

Запорізька – третя область в Україні за кількістю онкологічних захворювань. Попри таку статистику, в області не існує програми фінансування боротьби з раком. Цю проблему підіймає голова комісії з питань охорони здоров’я, депутат обласної ради Олена Клімченко.

В 2016-му регіон отримав з держбюджету лише 19 відсотків від запланованого. За словами головного онколога Запорізької області Олексія Ковальова, передові технології з лікування раку залишаються для більшості українців не доступними.

«В області 50 000 хворих. Щороку - 6-6,5 тис. нових випадків раку, - розповів Олексій Ковальов. - Це за добу 20 нових хворих. І щороку помирає 4,5 тисяч хворих. Це рівносильно масштабами одного районного селища».

Апарат променевої терапії в області знаходиться в обласному диспансері та може зупинитися у будь-який момент. Обладнання по всій області бракує. Деякі кроки робляться, але цього не достатньо – потрібна комплексна програма.

У Запорізькій області планують закупити сучасну променеву установку із комп’ютерним томографом. В рамках проекту - створення обласного онкологічного центру на базі існуючого диспансеру. Та поки це все на папері – цього рік виділили лише 500 тисяч гривень для досліджень та підготовки необхідної документації. В рамках створення обласного онкоцентру планується й реконструкція та добудова приміщень для проведення хіміотерапії. Про загальний бюджет проекту поки не говорять. На середину 2017-го року вартість лише апарату для проведення променевої терапії складала 90 мільйонів гривень. Витрати обласному бюджету не по кишені, сподіваються на субвенцію з держбюджету.

«Ми виходили на переговори до Верховної Ради та зустрічалися в Міністерством охорони здоров'я з тим, щоб нам провели співфінансування з держбюджету, - розповіла Олена Клімченко. – Перший пацієнт зможе пройти лікування у 2019 році».

Олена Клімченко переконана, що Запорізькій області необхідна комплексна програма боротьби з онкозахворюваннями. Це питання планується відпрацювати на засіданнях комісії з питань охорони здоров’я обласної ради.