Thursday, November 30, 2017
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Фахівці «швидкої» проти змін у галузі екстреної медичної допомоги

Деталі
листопада 30, 2017

В останній тиждень листопада щодня  рівно опівдні  бригади «швидкої», що мчать на виклик, на всій території України  подають

сигнал тривоги – водії автівок щосили тиснуть на клаксони, або включають сирени, щоб привернути увагу громадськості до проблем галузі. Фахівці  екстреної медичної допомоги виступають проти перепрофілювання лікарів і фельдшерів «швидкої» у парамедиків, як це передбачає медична реформа. Оскільки, по-перше,  концепція «оновлена ​​швидка допомога не лікує і не ставить діагнозів» (Йдеться про те, щоб націлити увагу бригади тільки на екстрені та смертельні виклики, а скарги на тиск і високу температуру залишити в компетенції сімейного лікаря.) не враховує випадки, коли на місці необхідна допомога висококваліфікованого лікаря.  А по-друге, економія бюджетних  коштів шляхом  скасування надбавок за особливий режим роботи персоналу  «швидкої»  призведе до значних втрат в сімейному бюджеті медиків - адже надбавки в залежності від стажу, становлять від 20 до 70% заробітної плати.
Працівники Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги власною  акцією з включенням сирен  підтримують своїх колег  по всій Україні.

 

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