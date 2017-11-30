Фахівці «швидкої» проти змін у галузі екстреної медичної допомоги

Деталі листопада 30, 2017

В останній тиждень листопада щодня рівно опівдні бригади «швидкої», що мчать на виклик, на всій території України подають

сигнал тривоги – водії автівок щосили тиснуть на клаксони, або включають сирени, щоб привернути увагу громадськості до проблем галузі. Фахівці екстреної медичної допомоги виступають проти перепрофілювання лікарів і фельдшерів «швидкої» у парамедиків, як це передбачає медична реформа. Оскільки, по-перше, концепція «оновлена ​​швидка допомога не лікує і не ставить діагнозів» (Йдеться про те, щоб націлити увагу бригади тільки на екстрені та смертельні виклики, а скарги на тиск і високу температуру залишити в компетенції сімейного лікаря.) не враховує випадки, коли на місці необхідна допомога висококваліфікованого лікаря. А по-друге, економія бюджетних коштів шляхом скасування надбавок за особливий режим роботи персоналу «швидкої» призведе до значних втрат в сімейному бюджеті медиків - адже надбавки в залежності від стажу, становлять від 20 до 70% заробітної плати.

Працівники Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги власною акцією з включенням сирен підтримують своїх колег по всій Україні.