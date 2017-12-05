Безкоштовні ліки

Деталі грудня 05, 2017

До списку захворювань в програмі «Доступні ліки» додали ліки від ще 3-х груп захворювань - виразки і хронічних гастроентерологічних патологій,

депресивних станів і анемії вагітних в першому триместрі. Крім цього, прийнято рішення додати для пацієнтів, які страждають серцево-судинними захворюваннями і діабетом 2-го типу препарати «Лозартан» і «Глібенкламід». Програма «Доступні ліки» була впроваджена ще в квітні цього року. В рамках даної програми жителі України, які страждають від серцево-судинних захворювань, діабету або астми можуть на безоплатній основі або зі значною знижкою отримувати в аптеках необхідні медикаменти. Фінансування на дану програму вдалося виділити з державного бюджету, де на медикаменти закладено 750 млн грн.