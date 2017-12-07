Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль взяв участь в офіційному завершенні обласного донорського марафону

Деталі грудня 07, 2017

Як наголосив очільник регіону, нині до донорського марафону «В краплі крові – врятоване життя» приєдналися всі небайдужі

запоріжці. Зокрема, мери великих міст, народні депутати України Сергій Валентиров та Микола Фролов, заступники голови та керівники управлінь і департаментів облдержадміністрації, очільники великих підприємств регіону.

- Загалом під час марафону зібрано 349 літрів крові від 816 людей. У перерахунку на врятовані життя це майже 2,5 тисячі людей. Це дуже важливо для Запорізького краю. Адже ледь не щодня до нашої обласної лікарні звертаються не лише жителі регіону, а й військовослужбовці, поранені в зоні АТО. Хочу подякувати колективу обласної лікарні за їхню щоденну непросту роботу, яка рятує людські життя. Сьогодні ми передаємо естафету донорського марафону до Одеської області. Вірю, що приклад добрих вчинків знайде відгук у серцях багатьох українців, - зазначив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Разом із керівником обласної влади до акції приєднався Мелітопольський міський голова Сергій Мінько. Він зазначив, що Мелітополь, як і інші великі міста Запорізької області, також активно брав участь у марафоні. Безпосередньо у Мелітополі налічується близько 200 почесних донорів.

У свою чергу, головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні Ігор Шишка нагадав, що масштабний регіональний соціальний проект - марафон донорів «У краплі крові - врятоване життя!» стартував 20 листопада за ініціативою Запорізької обласної клінічної лікарні. Розмах марафону перевершив усі найсміливіші очікування: до нього долучилися представники влади, співробітники екстрених служб міста, священослужителі, представники великих промислових підприємств, студенти, медики, активісти та громадські діячі.

Завдяки колосальній підтримці суспільства та ЗМІ до гуманної справи приєдналися не тільки містяни, але й жителі області. За короткий час громаду вдалося сколихнути, відволікти від повсякденних справ і об'єднати задля спільного блага.

На завершення учасники марафону закликали суспільство активно здавати кров та зробити цю соціальну ініціативу безстроковою.

Костянтин Бриль передав естафету донорського марафону «В краплині крові – врятоване життя» Одеській області.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю