Цифровий рентген для м. Більмак

Деталі грудня 12, 2017

У Більмацькій центральній районній лікарні встановлено довгоочікуваний цифровоий рентгенодіагностичний комплекс КРДЦ-02-АЛЬФА, який

придбано за ініціативи та з коштів депутатського фонду депутатів обласної ради Артема Попова, Олександра Машинського та співфінансування сільських та селищних громад району.

Цей сучасний апарат надасть можливість забезпечити точне, різнобічне та якісне обстеження органів грудної клітки, голови, переломів та вивихів кінцівок, артритів опорно-рухового апарату людини тощо. І саме важливе – обстеження будуть безпечні та, головне, безкоштовні. Керівництво лікарні, медперсонал та жителі району дуже вдячні всім, хто причетний до придбання комплексу. Невдовзі жителі району на собі зможуть відчути комфорт і якість надання послуг.